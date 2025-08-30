La crisis en el gobierno se agudizó en las últimas horas por la aparición de audios de Karina Milei,y se desconoce hasta dónde puede llegar el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Con las escuchas al exfuncionario Diego Spagnuolo, donde se reconocía el pedido de coimas a las droguerías, el gobierno de Javier Milei y sus voceros mediáticos intentaron instalar la teoría de que todo era por obra de una “Operación Kirchnerista”.

Sin embargo, con la filtración de un audio de Karina Milei, extraído de una reunión privada, los comunicadores Eduardo Feinmann y Pablo Rossi tuvieron que cambiar el relato.

“O sea, acá estamos hablando de un topo adentro de la Casa de Gobierno”, expresó Feinmman. “Esa es la pregunta Eduardo”, respondió su compañero.

Lo mismo para con Spagnulo