Los graves hechos denunciados sucedieron el 11 de octubre de 2024 en un supermercado chino en las inmediaciones del estadio Monumental, donde policías de la Ciudad realizaron un operativo en la previa del partido que Argentina le ganó a Bolivia por las Eliminatorias.

Los propietarios del local, Matías You y Cristina Chang, denunciaron no solo que fueron extorsionados por los miembros de seguridad, sino que además les robaron U$S 3.500 en efectivo y $3 millones, y que la mujer fue “manoseada por uno de los agentes”.

Por ello, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 15, detuvo a dos policías de la Ciudad de Buenos Aires: el inspector Miguel Ángel Siede y el oficial mayor Ramón Federico Quiroz.



También se investiga el accionar de otros seis, sospechados de "formar parte de una banda organizada que se dedicaría a extorsionar a barras, trapitos, revendedores de entradas y vendedores ambulantes".

Tal publica Doble Amarilla, la Dra Karina Zucconi, a cargo de la investigación, ordenó el allanamiento de la División de Conductas Delictivas en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires, área que depende de la Dirección de Seguridad Deportiva, a cargo de Juan Manuel Castrilli, hijo del exarbitro Javier Castrilli.

En tanto, TyC Sports amplía la información: “En los procedimientos se llevaron más de una sorpresa: no sólo había un número importante de dinero tanto en moneda local como extranjera sino dispositivos electrónicos donde presuntamente hacían las operaciones de reventa y sobre todo una buena cantidad de credenciales de socios de distintos clubes, la mayoría de Boca, que estaban a nombre de terceros y también actas contravencionales parcialmente completadas”.

La versión oficial que da la Policía de la Ciudad







Constata que el hecho ocurrió en Avenida Figueroa Alcorta al 7.700 y que la suma de dinero que se sustrajo fue por una suma de $730 mil. Y ratifica que la denuncia también es por abuso sexual.

“En los procedimiento fueron secuestrados dólares, pesos, dispositivos electrónicos y documentación diversa, incluyendo credenciales de socios de Boca Juniors a nombre de terceros y actas contravencionales parcialmente completadas”, agrega el parte oficial de la Policía de CABA.

Escandaloso.