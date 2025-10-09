Marcela Pagano y Lilia Lemoine se trenzaron en una pelea bastante subida de tono en medio de la cámara de Diputados del Congreso Nacional, que luego se hizo viral en las redes.

En realidad su difusión estuvo a cargo de la propia diputada libertaria, quien fue a provocar a Pagano con su celular y a arrancarle la cartelería que había expuesto para criticar los vínculos del narcotráfico con funcionarios del gobierno nacional.

Pagano no aguantó la provocación y respondió a Lemoine con la misma moneda, ya que se vieron varios manotazos, tironeos e incluso alguna que otra piña al aire.

"Me estás pegando. Mirá mi mano", expresaba la libertaria en un intento por victimizarse cuando fue ella misma la que inició la provocación. Mientras que Pagano le repetía: "Denunciame narco, ñoqui".