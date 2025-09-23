Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados, aprobaron este martes la interpelación del ministro de Salud, Mario Lugones, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La citación, en el marco de las investigaciones por presuntas coimas en el área de discapacidad, logró reunir 41 firmas con apoyos de diferentes espacios políticos.

En contrapartida, el legislador de la Coalición Cívica Juan Manuel López se negó a respaldar la citación de Karina Milei con un insólito argumento.

López se justificó diciendo que no quería que la audiencia se convirtiera en "un show de una persona que con mucha dificultad se comunica verbalmente", cuestionando así la conveniencia de su presencia ante la Cámara.