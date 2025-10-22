Los escándalos con los candidatos de La Libertad Avanza parecen no tener fin, y ahora Virginia Gallardo se vio implicada en una nueva polémica.

La ex vedette declaró recientemente un domicilio ante la Justicia Electoral para poder ser candidata en la provincia de Corrientes, pero cuando fueron a ver la casa, directamente no existía. Sino que allí se encuentra un terreno baldío con una construcción pequeña.

Gallardo tiene domicilio en una localidad a veinte kilómetros de la capital provincial llamada San Cayetano, que, según el censo del año 2022, tiene 972 habitantes y pertenece al Departamento de Riachuelo.

El domicilio que brindó Gallardo en la Justicia Electoral es una obra en construcción. Además, no es de propiedad de la actriz, y por eso estalló el escándalo.

Si bien la Justicia habilitó a Gallardo a presentarse en una lista, en la provincia destacan que no reside allí desde hace años. Así lo hizo saber el intendente local de Riachuelo, Martín Jetter.