"Esta pelotuda"
Escándalo al aire: Mariana Brey llamó "golpista" a Nancy Pazos y todo terminó con insultos
Una fuerte discusión subida de tono se dio entre ambas periodistas en plena pantalla de Telefé, luego de que Brey llamara de "golpista" a Nancy Pazos y la comunicadora se saliera por completo de sus cabales y terminara calificándola de "pelotuda".
Un verdadero escándalo se armó al aire de Telefé entre Mariana Brey y Nancy Pazos, quienes se cruzaron muy duro cuando estaban discutiendo la Cadena Nacional de Javier Milei.
Ambas periodistas estaban hablando sobre los dichos del presidente cuando Brey aseguró que "la inflación se mantuvo", pero Pazos le recriminaba "a costa de qué".
Fue así que su compañera aseguró que "la oposición está haciendo un trabajo enorme para que este gobierno no pueda llegar en lo posible a octubre".
Luego Brey llamó a Pazos de "golpista" y generó la furia de la periodista, quien expresó: "No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido bancarme a esta pelotuda diciéndome golpista".