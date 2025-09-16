Un verdadero escándalo se armó al aire de Telefé entre Mariana Brey y Nancy Pazos, quienes se cruzaron muy duro cuando estaban discutiendo la Cadena Nacional de Javier Milei.

Ambas periodistas estaban hablando sobre los dichos del presidente cuando Brey aseguró que "la inflación se mantuvo", pero Pazos le recriminaba "a costa de qué".

Fue así que su compañera aseguró que "la oposición está haciendo un trabajo enorme para que este gobierno no pueda llegar en lo posible a octubre".

Luego Brey llamó a Pazos de "golpista" y generó la furia de la periodista, quien expresó: "No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido bancarme a esta pelotuda diciéndome golpista".