El jueves Diana Mondino fulminó a Javier Milei por el escándalo $LIBRA en el que está involucrado el presidente de la Nación. Y este viernes, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó la verdadera identidad de Julian Peh, el ciudadano de Singapur que se presenta como CEO de KIP Protocol y estuvo vinculado al lanzamiento de la memecoin.

La situación del presidente Javier Milei se complica cada vez más en el caso, ya que Migraciones las fechas en las que Peh estuvo en Argentina.

Tal informó la periodista Vanesa Petrillo, y según datos brindados por Migraciones, el verdadero nombre del "empresario fantasma" que estuvo reunido con Javier Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024 es Peh Chyi Haur.

El CEO de Kip Protocol arribó a nuestro país el 16 de octubre de 2024 y lo abandonó el 20. Peh Chyi Haur estuvo presente en Tech Forum, un evento de criptomonedas y finanzas descentralizadas que contó con la presencia de Milei y fue la antesala del lanzamiento de $LIBRA, la criptomoneda promocionada por Milei el 14 de febrero pasado.

Cuando se lanzó $LIBRA, la empresa KIP Protocol celebró el proyecto, pero una vez que explotó el escándalo, se despegó del hecho con un comunicado.

En la causa penal, Peh Chyi Haur está denunciado y es uno de los imputados junto al propio Milei y a su hermana Karina.