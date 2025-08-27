Si la queja que hace al gobierno por la caída de la jubilaciones y la quita de remedios gratuitos, sumado a “la decepción por los audios de los pedidos de coimas”, no lograron torcerle el brazo, no hay nada que lo haga.

La señora, correntina de nacimiento pero con residencia en Mendoza, dio el catálogo completo del televidente promedio de Eduardo Feinmann, Baby Etchecopar o TN.

Las críticas a “los planes”, los que “no quieren trabajar”, y demás lugares comunes para definir los problemas del país hacen que para ella sea imposible votar a la oposición peronista.

Por lo que, a pesar de sentirse decepcionada por Milei y estar en desacuerdo con las medidas que ha tomado, piensa seguir votándolo.