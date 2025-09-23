Insólito. No existe otro adjetivo calificativo para la respuesta de esta flamante candidata de Milei en la provincia de Buenos Aires, ante la pregunta del conductor de TN.

Se trata de Karen Reichardt, ex conductora y modelo, incluso tapa de Playboy en los '90, devenida hace meses en candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza.

"Me lo propusieron en agosto que sea candidata", expresó la mediática en TN, pero el conductor decidió preguntarle dónde vive y la respuesta de otra polémica candidata libertaria se hizo viral.

"Yo vivo en Capital pero nací en Lomas", aseguró de manera completamente insólita.