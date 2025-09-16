Javier Milei presentó el proyecto de presupuesto para 2026 por Cadena Nacional y en medio de su discurso pronunció una frase que se llevó todas las miradas: "Lo peor ya pasó".

Como la frase generó amplio debate en medios y redes sociales, y hasta provocó un duro posteo de la expresidenta Cristina Kirchner, el móvil de C5N salió a la calle para consultar a los ciudadanos sobre el mensaje de Milei que dejaron fuertes testimonios.

Uno de ellos, que fue interceptado por un cronista mientras conducía un vehículo, contó: "Soy docente, soy ingeniero, el miércoles voy a la marcha y estoy haciendo Uber para pagar los gastos".