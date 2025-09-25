"Acá, de fondo, está la vulnerabilidad en la cual viven millones de argentinos, en particular en la provincia de Buenos Aires, en situaciones muy marginales" disparó José Luis Espert, intentando sacarle rédito político al horroroso crimen de Florencio Varela.

"En el corto plazo, cuanto más exitosa sea la lucha contra el narcotráfico, esto trae más inseguridad. Porque el consumidor, el que trafica, obviamente sale en la búsqueda de más negocios. Queda sacado. El síndrome de abstinencia en una persona marginal cuando se lucha contra el narcotráfico es violencia" continuó, mientras elogiaba a la Seguridad Federal, a cargo de Patricia Bullrich, por los supuestos logros en la lucha conta el narcotráfico.

Ernesto Tenembaum anotó cada uno de esos dichos y se los cobró todos juntos en su programa de Radio Con Vos.

La editorial completa

El Piriripi de Ernesto Tenembaum sobre la deuda del gobierno con el Tesoro de los Estados Unidos.