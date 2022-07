Un incómodo momento vivió Ernestina Pais y se enojó en el programa "LAM" por las preguntas sobre la relación con su hermana Federica al estar como panelista invitada en el ciclo.

"¿Vos cómo andás con tu hermana que siempre andan medio a los tiros?", lanzó punzante el coductor Ángel de Brito. Inmediatamente, la cara de Ernestina se transformó y, algo molesta, respondió: "Bien. ¡Qué pregunta, de golpe!".

A continuación, De Brito destacó que las hermanas Pais son muy diferentes, y ella sentenció: "Justamente ese es el punto. No es un punto de pelea o enfrentamiento, sino de la diferencia de la forma en que enfrentamos la vida".

Y siguió: "Nos llevamos tres años y medio de edad, nada. Nos criamos muy juntas, una historia muy dramática que cada una vivió de una manera diferente. Ese es el punto para mí. Cómo cada uno vive una historia dramática y trágica. Las tragedias son muy fuertes en una familia, y no se pasa una tragedia fácilmente. Entonces cuando alguien subestima la relación entre dos hermanas cuando hay una tragedia de por medio, para mí no hay que subestimar. No es yo envidio a tal o a mí me pasa esto con el otro. No, hay una tragedia en el medio".