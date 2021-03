"Vos sabés perfectamente que hay personas que piden un mano a mano, o el conductor decide que la nota va por ahí y sigue solo. LLegamos al final del programa sin poder preguntar, no me importa. Pero vos no podés llegar al final del programa y decir que no le pregunté nada", dijo Pais sobre la chicana que le tiró Canosa.

Entrevistada en Intratables, la conductora antiderechos chicaneó a Brancatelli y Ernestina Pais por no hacerle ninguna pregunta. Pero Pais explicó la razón y dejó en offside a todos.

"Si hubiera podido, le preguntaba qué había en la botella", dijo Pais entrevistada por Ángel De Brito.