Salieri de Nik on Twitter

Eduardo Feinmann, cuando no, esgrimió una extraña teoría y culpó al kirchnnerismo por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes por rugbiers en Villa Gesell.

"No todos somos violentos. Es un tema de adultos", arrancó Feinmann opinando sobre la marcha que pidió justicia por el caso del chico asesinado.

"No solamente de estos pendejos hijos de puta que asesinaron...perdón... Tal vez lo dije en un francés muy antiguo y poco académico", se atrevió a bromear con un eximio mal gusto, en el pase con Jonatan Viale.

Y cerró diciendo lo que todos sabíamos que iba a decir: "La cultura kirchnerista, esto de 'no importa, todo vale, no hay sanción, haces lo que se te canta, vas al colegio y trompeás al profesor y no te va a pasar nada'. Esas cosas se terminan enseñando en la casa".