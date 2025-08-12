Bastó que Guillermo Moreno le dedicara una de sus típicas frases sobre cómo mejoraría su silla de ruedas si gobernara el peronismo, para que Franco Rinaldi se viera impelido a contestarle.

Como en su momento no tuvo la rapidez para ensayar una respuesta decidió que iba a hacerlo con un video en su casa, mostrando la silla eléctrica que había comprado.

Lejos de conseguir la aprobación, en las redes se burlaron de cómo le había afectado la chicana de Moreno.

Las reacciones en las redes

Con fotos, memes, y chistes, hasta Alberto Samid se sumó a las respuestas.