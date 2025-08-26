Repudiado y hasta apedreado por los vecinos de Junín, José Luis Espert llegó al acto libertario asediado por la prensa pero sólo contestaba que creía que iban a hacer una excelente elección en la Provincia de Buenos Aires.

Pero como fue él quien le presentó a Diego Spagnuolo a los hermanos Milei era obvia la pregunta sobre su relación después de la difusión de los audios, pero Espert salió por la tangente y aseguró que tiene “la misma relación que ha tenido con infinidad de liberales” aunque el único que sale en las fotos con el sea el es titular de Andis.

Lo cierto es que su cercanía con Diego Spagnuolo no hizo más que dinamitar la campaña del primer candidato a diputado de La Libertad Avanza.