Desde el desconocimiento del territorio, Luis Novaresio y los periodistas que lo acompañan no podían comprender que Verónica Magario fuera una buena candidata en La Matanza, traccionando votos para que el peronismo gane cómodamente la tercera sección.

Repitiendo lo que dice el gobierno se convencieron de que La Libertad Avanza está muy potente y con gran caudal electoral, lo que no se refleja en las encuestas previas.

Cristian Buttie, director de la consultora que acertó el resultado de las elecciones de 2023, les dio un baño de realidad adelantándoles que en septiembre el triunfo del peronismo es inexorable.