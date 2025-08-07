No la ven
Encuestador deja frío a Luis Novaresio: "El peronismo va a ganar en septiembre en la provincia de Buenos Aires"
Cristian Buttie, director general de CB Consultora, sorprendió a la mesa que acompaña a Novaresio en A24 con los resultados de las encuestas en el conurbano, donde las listas peronistas le sacan cerca de veinte puntos a los libertarios en la primera y tercera sección.
Desde el desconocimiento del territorio, Luis Novaresio y los periodistas que lo acompañan no podían comprender que Verónica Magario fuera una buena candidata en La Matanza, traccionando votos para que el peronismo gane cómodamente la tercera sección.
Repitiendo lo que dice el gobierno se convencieron de que La Libertad Avanza está muy potente y con gran caudal electoral, lo que no se refleja en las encuestas previas.
Cristian Buttie, director de la consultora que acertó el resultado de las elecciones de 2023, les dio un baño de realidad adelantándoles que en septiembre el triunfo del peronismo es inexorable.