Encontraron al exfuncionario que fue el nexo entre los Milei y la droguería Suizo Argentina

Hasta ahora Luis Oscar Ricardo era un personaje desconocido pero en realidad es una pieza fundamental en la trama de corrupción con los medicamentos de los discapacitados que involucra directamente al Gobierno.

El hombre, se desempeñó como Jefe de Compras del Ministerio de Salud entre marzo y junio de 2024 pero en ese momento se pasó del otro lado del mostrador y, gracias a su supuesta experiencia, pasó a coordinar las operaciones de ventas de la droguería Suizo Argentina al gobierno.

Fue el periodista Alejandro Bercovich quien descubrió el extraño “pase” de Luis Ricardo quien pasó de comprar a vender, con el obvio conocimiento de los números finos de las transacciones.