En la audiencia, que abrió a las 14.37 la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también está prevista la discusión de la ley de alquileres y una nueva normativa para la inscripción de sociedades simplificadas.



El debate se desarrolla en medio de planteos de la oposición, que pidió retirar del temario los proyectos que no estén vinculados a la emergencia sanitaria y adelantó su rechazo a la propuesta de suspender por 60 días la inscripción de sociedades comerciales por internet, una norma sancionada durante el macrismo.



Para la primera ley que abordan los senadores, la de educación a distancia, se anotaron 21 oradores en la apertura de la videoconferencia, en la que hay 68 senadores conectados en forma remota y cuatro en el recinto junto a Fernández de Kirchner.



Esta propuesta, que busca regular la modalidad de enseñanza a distancia implementada desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus, en marzo pasado, contará con el apoyo de la oposición, según adelantaron fuentes de la bancada de Juntos por el Cambio.



Aunque también apoya la normativa, el bloque que conduce Luis Naidenoff se opone, en cambio, al tratamiento de la ley de alquileres con el argumento de que no estaba contemplada en el decreto de convocatoria a sesiones virtuales.



En la apertura del debate, los senadores acordaron avanzar, no obstante, con el tratamiento de la regulación de la educación a distancia, sobre la que no existen desacuerdos.



En representación del Frente de Todos, la senadora del Frente de Todos por San Juan Cristina López Valverde explicó que lo que se busca con esta iniciativa es "darle un marco legal a las decisiones que se ha visto en la obligación de tomar el ministro de Educación, Nicolás Trotta, en el marco de la pandemia".



"Con esta ley se refuerza el derecho a la educación individual y social", sostuvo la legisladora del oficialismo y remarcó la característica de "excepcionalidad" que tiene esta modalidad de enseñanza al señalar que "la educación presencial es irreemplazable".



Por Cambiemos, Silvia Giacoppo (Jujuy) expresó que la propuesta "es necesaria" porque "garantiza continuidad al derecho a la educación", y señaló que "se debe garantizar el efectivo cumplimiento para los más vulnerables para que esto no sea solo un canto de sirena".



La nueva normativa de educación a distancia establece como "una excepcionalidad" a la modalidad de enseñanza en situaciones de emergencia.



Deberá contar con una declaración previa del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación o con la jurisdicción según corresponda, cuando la escolaridad presencial sea inviable, en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos.



En el marco de esta excepcionalidad, deberán adoptarse disposiciones para la reorganización pedagógica e institucional del régimen académico y de la capacitación docente.



Asimismo, deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos y conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad y la adopción de condiciones de salud y seguridad en el trabajo.

Imprimir Descargar Copiar