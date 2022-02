Si algo no iba a cambiar Mauricio Macri luego de dejar la presidencia es su gustito por el descanso. Como no podía ser de otra manera, el exmandatario hace más de un mes que se encuentra en Villa La Angostura, donde descansa a gusto. O no tanto.

Es que los vecinos del country Cumelén se cansaron de la presencia del 'domador de reposeras' y le piden que corte de una vez con su descanso eterno.

De acuerdo a una nota de La Nación, los vecinos no se sienten cómodos con las visitas constantes de dirigentes macristas, tanto de la política como del aparato judicial.

"Cumelén es un lugar de descanso sin identificación política", protestan los vecinos según indicó una nota de La Nación. "No deja bien parado a Cumelén en la Comunidad de Villa La Angostura, y no es bueno que se lo perciba como una sucursal de Juntos por el Cambio durante el verano”, cuestionaron.

Una de sus visitantes no fue otra que la presidenta del PRO, Esteban Bullrich, quien mostró gozosa su paso por la estancia estos días.