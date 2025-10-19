No puede ser
En vez de una foto familiar, Milei eligió un dibujo de Nik por "el día de la madre" y las redes le dicen de todo
En el Día de la Madre, el presidente compartió una viñeta del dibujante libertario en lugar de una imagen familiar. Estallan las redes con menes y reacciones.
El presidente Javier Milei aprovechó el Día de la Madre para enviar un saludo a todas las mamás del país a través de sus redes sociales.
Sin embargo, en lugar de publicar una foto junto a su madre o un mensaje personal, el mandatario eligió compartir una viñeta del personaje Gaturro, creado por el dibujante libertario Nik.
La publicación rápidamente generó repercusión y muchos usuarios ironizaron sobre la elección del dibujo,