El presidente Javier Milei aprovechó el Día de la Madre para enviar un saludo a todas las mamás del país a través de sus redes sociales

Sin embargo, en lugar de publicar una foto junto a su madre o un mensaje personal, el mandatario eligió compartir una viñeta del personaje Gaturro, creado por el dibujante libertario Nik.

En vez de una foto familiar, Milei eligió un dibujo de Nik por "el día de la madre" y las redes le dicen de todo

La publicación rápidamente generó repercusión y muchos usuarios ironizaron sobre la elección del dibujo, 

X de la trans del milenio
X de celes
X de Martin Merlo
X de guille molina, si del 56% 🤝
X de ⚓️♐️🚢Conde Pilu⚓️
X de Juan Manuel D'Angelo
X de Juan Sebastian Bazan
X de Christian Gonzalez D'Alessandro