En vez de una foto familiar, Milei eligió un dibujo de Nik por "el día de la madre" y las redes le dicen de todo

El presidente Javier Milei aprovechó el Día de la Madre para enviar un saludo a todas las mamás del país a través de sus redes sociales.

Sin embargo, en lugar de publicar una foto junto a su madre o un mensaje personal, el mandatario eligió compartir una viñeta del personaje Gaturro, creado por el dibujante libertario Nik.

La publicación rápidamente generó repercusión y muchos usuarios ironizaron sobre la elección del dibujo,