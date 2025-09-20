Después del acto de Javier Milei en Córdoba, en el cual el presidente dejó varios momentos inesperados, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner arremetió nuevamente contra el libertario.

Al cumplirse cien días de su arresto domiciliario, en el marco de la causa Vialidad por la que fue condenada a seis años, Cristina Kirchner publicó un posteo con el tradicional "Che Milei".

"¡Que olor a default!...", indicó la expresidenta en el inicio de su extenso mensaje en la red social X "Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días… economista experto en crecimiento con o sin dinero", agregó.

El mensaje completo de CFK:

"Che Milei! ¡Que olor a default!...

TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS… "economista experto en crecimiento con o sin dinero".

¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… "vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"… que acá la única banda… es "LA BANDA DEL CARRY TRADE" DEL TOTO CAPUTO que, por segunda vez, se están llevando puesto el país como hicieron primero con Macri… ¡y ahora con vos, Milei!

Dejá de tomarnos el pelo a los argentinos diciendo "estamos defendiendo el peso", cuando vos bien sabés que ESTÁN FINANCIANDO LA FUGA A DÓLAR BARATO (¡otra vez hermano!… y van…), con los le que pediste prestado al Fondo Monetario… más los que te dio el Banco Mundial, el BID y cuanto dólar pudiste manotear.

¿Y arriba anunciás que ESTÁS PIDIENDO OTRO PRÉSTAMO A ESTADOS UNIDOS?… ¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!

P/D1: CADA VEZ ESTÁ MÁS CLARO POR QUÉ ESTOY PRESA. Fuimos Néstor y quien suscribe, después de Perón, los únicos que en sus gobiernos no sólo nunca le pidieron un préstamo al FMI, sino que en el 2005 le pagamos TODOS LOS DÓLARES que los gobiernos anteriores le habían pedido, endeudando al país.

Y por si fuera poco, entre 2005 y 2012, LE DEVOLVIMOS A TODOS LOS AHORRISTAS ARGENTINOS… TODOS LOS DÓLARES QUE LES HABÍAN ROBADO EN EL 2001, cuando Cavallo y Sturzenegger (el del Blindaje y el Megacanje), le pusieron el famoso CORRALITO a todos los depósitos bancarios. En fin…

P/D2: en lo que va del Siglo XXI… Sturzenegger fue tres veces partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país… y Caputo logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces… ¡y en tan sólo siete años!

Argentina… ¿Camino a ser un país fallido?

Mientras tanto… en San José 1111… se cumplen 100 días de injusticia. ¡Larga vida al Partido Judicial!

P/D3: ¿Che Milei… es cierto que ayer en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, "son audios de peluquería e inteligencia artificial"? Daaaaaale!!!

Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… "Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…" ¿No lo escuchaste?"