José Luis Espert ensayó un vergonzoso descargo y ahora reconoció haber recibido dinero de un narcotraficante investigado por la justicia norteamericana. Pero salvo Javier Milei y algunos de los trolls libertarios que no tienen opinión propia, nadie le creyó.

El tema es que falta poco para las elecciones de octubre y el principal candidato libertario en la principal provincia del país dice haber recibido dinero de un narcotraficante por un supuesto trabajo que nunca realizó y la gente se pregunta quién estará dispuesto a votar por una persona abiertamente vinculada con el narcotráfico.

El punto es que si finalmente Javier Milei y su hermana dan el brazo a torcer y deciden bajarlo no tendrían el tiempo suficiente para reimprimir las boletas sin la cara de Espert. Otro dato no menor es que, si eso pasara, la principal candidata libertaria en la Provincia sería la exvedette Karen Reichardt.