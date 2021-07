Diego Leuco ya tuvo que dar explicaciones cuando festejó con el puño cerrado la cifra de muertos por COVID, y ahora tiene una nueva escena en la que debe justificarse.

Una no sabe si los directores de cámara del canal de noticias del Grupo Clarín lo hacen a propósito o se les escapa, o por qué a los periodistas y productores les gusta jugar con fuego lanzando comentarios incorrectos sobre el filo del regreso al aire, pero lo concreto es que cuando volvían de la intrascendente nota de Malnatti sobre monedas, se escuchó clarito el deseo de que Messi se lesione.

Está claro que la intención es que el Gobierno no pueda capitalizar el triunfo del seleccionado nacional en plena campaña electoral, pero no se entiende cómo no tienen más cuidado para no pegarse un tiro en el pie.