El usuario @mattsalic suele subir a X contenido de Guillermo Moreno y Principios y Valores, con mensajes contra periodistas y dirigentes libertarios.

Pero se ve que en TN estaban apurados o los mecanismos de control de calidad de los informes que pasan están muy flojos, y pusieron al aire un video que tenía un mensaje en el arte superior derecha de la pantalla.

Allí se lee en letras tenues pero claras, 'Jony Viale gordito lechoso', y así como lo venía, salió en el programa… del propio Jonatan Viale.