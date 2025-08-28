Según la mirada experta de Carlos Perillo, el operativo tenía tantas falencias que hasta puede invitar a pensar que la idea era que hubiera incidentes.

El primer error fue la utilización de una camioneta de esas características donde los candidatos quedan “a tiro” de una posible agresión. "Yo nunca vi un operativo semejante" aseguró Perillo y otro de los especialistas de la mesa agregó: “De una precariedad elegida”.

Además la gente de seguridad no se interpuso entre las piedras y el mandatario y como si esto fuera poco, ni siquiera tenían asistencia médica inmediata, lo que indica que si algo le hubiera pasado a alguno de los candidatos deberían haberlo llevado en la misma camioneta hasta un centro de salud.