Como si fuera un pase de comedia Lucas Morando leyó un mensaje -presumiblemente de un funcionario-, ante la mirada risueña de sus compañeros y las acotaciones de Jonatan Viale, certificando que se trataba de una “alta fuente”.

Si es verdad o fue todo una actuación es difícil determinarlo pero dado que TN se convirtió en el canal oficialista que es, hay pocas dudas de que el espíritu de lo que dijeron es lo piensa el gobierno.

Allí queda claro que el impacto de las palabras de Diana Mondino fue importante y que dentro de la bronca gubernamental surgió la sed de venganza.