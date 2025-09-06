En un acto que fe celebrado por las familias de los afectados por la motosiera de Milei, el Senado de la Nación rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La norma busca garantizar la actualización automática de prestaciones y pensiones, así como la regularización de deudas con prestadores del sistema de salud.

Molesto con esta situación, y acostumbrado a protagonizar diferentes papelones en los medios, el militante libertario Diego Recalde lanzó un comentario inoportuno en el programa de Joni Viale.

“Es una operación política para derrocar a un gobierno. Estamos hablando de un nuevo golpe de Estado", aseguró.