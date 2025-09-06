Lo que faltaba
En TN compararon la ley de discapacidad con “un nuevo golpe de Estado”
El libertario Diego Recalde estuvo como invitado en el programa de Jonatan Viale y lanzó una frase irresponsable con la intención de criticar a los senadores que rechazaron el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad
En un acto que fe celebrado por las familias de los afectados por la motosiera de Milei, el Senado de la Nación rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La norma busca garantizar la actualización automática de prestaciones y pensiones, así como la regularización de deudas con prestadores del sistema de salud.
Molesto con esta situación, y acostumbrado a protagonizar diferentes papelones en los medios, el militante libertario Diego Recalde lanzó un comentario inoportuno en el programa de Joni Viale.
“Es una operación política para derrocar a un gobierno. Estamos hablando de un nuevo golpe de Estado", aseguró.