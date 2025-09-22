"Trump es muy transaccional" definió Porzecanski al presidente estadounidense, indicando que si Javier Milei consigue que el Tesoro norteamericano le haga un préstamo, va a ser a cambio de acciones de YPF o por Vaca Muerta.

La cara de Franco Mercuriali, al entender que no se trata simplemente de un gesto de buena voluntad, sino de una situación beneficiosa para Donald Trump, donde va a querer sacar tajada, lo dijo todo.

El economista invitado a TN dejó en claro que Trump se mueve como pez en el agua en ese tipo de negociaciones, donde difícilmente no saque algún rédito.