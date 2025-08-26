“Estoy totalmente seguro de que mi hermana no es honesta” disparó Luis Majul queriendo decir exactamente lo contrario de lo que dijo.

Su objetivo es defender al gobierno libertario del terremoto que produjeron los audios de Diego Spagnuolo ensuciando principalmente a Martín y Lule Menem junto a Karina Milei.

La supuesta charla narrada por Majul es tan poco creíble que el mismo conductor de La Cornisa, para meterle más pimienta, quiso terminarla con una frase grandilocuente que le salió al revés de lo que había querido decir.