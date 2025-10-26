El presidente Javier Milei, en medio de las tensiones que atraviesa La Libertad Avanza por el caso Espert, acudió este domingo 26 de octubre a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el barrio porteño de Almagro para emitir su voto.

Su llegada generó expectativa y entusiasmo entre los militantes libertarios que se acercaron a saludarlo. Sin embargo, la jornada se vio opacada por un incidente protagonizado por fanático de Milei que agredió a un periodista de A24.

La situación generó momentos de extrema tensión. "Te detestó", le dijo en vivo el hombre al periodista, quién solicitó la intervención policial para evitar que la situación de agrave.