Tenso momento en el aire
En plena votación de Milei, un fanático libertario se puso violento y agredió a un periodista en vivo
El incidente se registró durante la votación del presidente. Un militante de La Libertad Avanza reaccionó de forma agresiva contra un cronista de A24. "Te detestó", le dijo el hombre en medio del móvil.
El presidente Javier Milei, en medio de las tensiones que atraviesa La Libertad Avanza por el caso Espert, acudió este domingo 26 de octubre a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el barrio porteño de Almagro para emitir su voto.
Su llegada generó expectativa y entusiasmo entre los militantes libertarios que se acercaron a saludarlo. Sin embargo, la jornada se vio opacada por un incidente protagonizado por fanático de Milei que agredió a un periodista de A24.
La situación generó momentos de extrema tensión. "Te detestó", le dijo en vivo el hombre al periodista, quién solicitó la intervención policial para evitar que la situación de agrave.