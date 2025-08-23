Mienteas crece el escándalo de las coimas, y la preocupación en el gobierno por cómo actuará Diego Spagnuolo frente a la Justicia, la prensa oficialiata se depega y salta del barco libertario.

Muchos comunicadores que bancaban incondicionalmente al gobierno, ahora le dan la espalda, y eso quedó en evidencia en el stream oficialista de Neura frente al caso de corrupción que involucra a Spagnuolo y Karina Milei.

“No me considero mileistas, yo soy libertario desde antes de que esté Milei”, dijo uno de los panelistas de Alejandro Fantino en Neura. ”Y lo voy a seguir siendo igual porque mi ideologia no esta atada a una persona”, agregó.