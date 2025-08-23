Crece el escándalo
En Neura le sueltan la mano al presidente en vivo: "Soy libertario, no mileísta"
En medio de la causa que involucra a funcionarios del Gobierno y terminó con el desplazamiento del extitular del ANDIS, la prensa oficialista intenta despegarse del escándalo. "Soy libertario, no mileísta", lanzó un panelista de Fantino.
Mienteas crece el escándalo de las coimas, y la preocupación en el gobierno por cómo actuará Diego Spagnuolo frente a la Justicia, la prensa oficialiata se depega y salta del barco libertario.
Muchos comunicadores que bancaban incondicionalmente al gobierno, ahora le dan la espalda, y eso quedó en evidencia en el stream oficialista de Neura frente al caso de corrupción que involucra a Spagnuolo y Karina Milei.
“No me considero mileistas, yo soy libertario desde antes de que esté Milei”, dijo uno de los panelistas de Alejandro Fantino en Neura. ”Y lo voy a seguir siendo igual porque mi ideologia no esta atada a una persona”, agregó.