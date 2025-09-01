En medio de la crisis por las coimas, Milei se va a Las Vegas a ver a Fátima Flórez y así promocionan el show

Fátima Flórez había anunciado hace unos días que se reencontraría con Javier Milei en su show de Las Vegas pero atento a las denuncias por corrupción, los audios de Spagnuolo y la coimas alguno podría haber pensado que el mandatario suspendería ese viaje. Pero no.

Tan confirmada está la presencia de Javier Milei en Las Vegas que el show de Fátima se promociona poniendo énfasis en la presencia del mandatario argentino.

Obviamente las redes reaccionaron y dejaron su parecer sobre este nuevo e innecesario viaje presidencial sobre la fecha de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.