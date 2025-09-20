Insólito momento
En medio de la crisis, fuera de tono y a destiempo, Milei se puso a cantar y protagonizó un papelón
El presidente cerró su visita a Córdoba con un acto. Antes de comenzar su discurso, adaptó la letra "Panic Show" de La Renga y armó un patético karaoke: "Rugió el León en la Docta".
En el acto que Javier encabezó en Córdoba, donde dijo que las denuncias de Diego Spagnuolo, que Fernando Cerimedo ratificó en la Justicia, son "chimentos de peluquería" y "hechos con IA", ocurrieron varios hechos llamativos.
Además de la imagen que se hizo viral por el supuesto uso de un chaleco antibalas, y los enfrentamientos entre militantes de izquierda y seguidores libertarios, el presidente protagonizó un insólito y patético momento.
Milei una postal que mezcla campaña electoral y gesto teatral, al interpretar una reversión del tema "Panic Show" de La Renga. "Hola Córdoba, aquí el León, rugió el León en la Docta", arrancó Milei, algo fuera de tiempo y con la voz desafinada.