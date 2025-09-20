En el acto que Javier encabezó en Córdoba, donde dijo que las denuncias de Diego Spagnuolo, que Fernando Cerimedo ratificó en la Justicia, son "chimentos de peluquería" y "hechos con IA", ocurrieron varios hechos llamativos.

Además de la imagen que se hizo viral por el supuesto uso de un chaleco antibalas, y los enfrentamientos entre militantes de izquierda y seguidores libertarios, el presidente protagonizó un insólito y patético momento.

Milei una postal que mezcla campaña electoral y gesto teatral, al interpretar una reversión del tema "Panic Show" de La Renga. "Hola Córdoba, aquí el León, rugió el León en la Docta", arrancó Milei, algo fuera de tiempo y con la voz desafinada.