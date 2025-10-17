Pónganse a laburar
En lugar de hacer propuestas, Santilli preguntó en las redes si tenía que pelarse y recibió respuestas de todos lados
A los libertarios no les quedó otra que jugar con la cantidad de pelo de su candidato cuando en realidad el problema de Espert no era capilar sino que tenía contacto directo con el narcotráfico.
Para evitar hablar de propuestas o de los vínculos de sus candidatos con el narco, los libertarios prefieren instalar falsos debates en las redes sociales.
La idea de si Santilli tendría que pelarse o no para que los libertarios no se equivoquen a la hora de votar fue generada por el mismo gobierno, según reveló Nicolás Wiñazki.
Pero el candidato sigue jugando con eso en lugar de encarar la campaña con seriedad y su pregunta en redes sobre si tenía que pelarse o no recibió miles de respuestas, incluso de miembros relevantes del Gobierno.