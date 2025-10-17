Para evitar hablar de propuestas o de los vínculos de sus candidatos con el narco, los libertarios prefieren instalar falsos debates en las redes sociales.

La idea de si Santilli tendría que pelarse o no para que los libertarios no se equivoquen a la hora de votar fue generada por el mismo gobierno, según reveló Nicolás Wiñazki.

Pero el candidato sigue jugando con eso en lugar de encarar la campaña con seriedad y su pregunta en redes sobre si tenía que pelarse o no recibió miles de respuestas, incluso de miembros relevantes del Gobierno.