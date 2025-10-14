Javier Milei y su comitiva fueron recibidos por Donald Trump en la Casa Blanca, en medio de las expectativas por el anuncio del Tesoro de Estados Unidos sobre una nueva asistencia económica para la Argentina.

En ese contexto, sorprendió la advertencia de Trump, al indicar que su apoyo está condicionado a la continuidad del proyecto libertario en el poder.

En la señal oficialista LN+, no pudieron ocultar su preocupación por los dichos del magnate norteamericano. "No lo está ayudando al presidente, al contrario", indicaron en el canal de noticias.