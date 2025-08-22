Le soltaron la mano
En LN+ reconocieron que la responsabilidad por las muertes por el fentanilo contaminado es del gobierno
En el programa que conduce María Laura Santillán en LN+ analizaron lo sucedido con el fentanilo adulterado y le cayeron al gobierno de Milei.
No es un caso más, es un hecho que abre la caja de Pandora de la corrupción libertaria. Los contratos en el área de discapacidad amenazan a Javier Milei tanto como las denuncias en el área de discapacidad.
Sin bien en un principio se quiso hacer caer la responsabilidad en el laboratorio y luego en el kirchnerismo, las denuncias de Spagnuolo dejaron expuesto al gobierno.
Con Karina Milei y los Menem, Martín y Lule, en la mira, en LN+ no les quedó más remedio que salir con los tapones de punta contra el oficialismo.
María Laura Santillán y sus panelistas contaron en qué estado se encuentran las causas que investigan y expusieron a los funcionarios libertarios.