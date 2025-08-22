No es un caso más, es un hecho que abre la caja de Pandora de la corrupción libertaria. Los contratos en el área de discapacidad amenazan a Javier Milei tanto como las denuncias en el área de discapacidad.

Sin bien en un principio se quiso hacer caer la responsabilidad en el laboratorio y luego en el kirchnerismo, las denuncias de Spagnuolo dejaron expuesto al gobierno.

Con Karina Milei y los Menem, Martín y Lule, en la mira, en LN+ no les quedó más remedio que salir con los tapones de punta contra el oficialismo.

María Laura Santillán y sus panelistas contaron en qué estado se encuentran las causas que investigan y expusieron a los funcionarios libertarios.