El discurso único atrás del gobierno parece haber desaparecido y las voces de libertarios acérrimos como el economista Agustín Etchebarne quedan fuera de foco incluso en canales como LN+.

Mientras mencionaban la preocupación de los mercados por el deterioro de las cuentas públicas, Etchebarne quiso aclarar que no era así.

Pero la respuesta fue tan contundente como certera, al contestarle que ese es el número con que lo mide el FMI.