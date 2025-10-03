En LN+ no le creyeron a la defensa que ensayó José Luis Espert y desarmaron su relato rápidamente
Maxi Montenegro contó cuál era el argumento que dio el diputado libertario para justificar los doscientos mil dólares que recibió de Fred Machado, pero Pablo Fernández Blanco lo anuló con un solo retruque.
Cuando es tan difícil explicar algo, por más que se le quiera poner capas y más capas para taparlo, al final queda expuesto.
José Luis Espert está arrinconado por las acusaciones de estar vinculado al narco Fred Machado -sospecha de larga data- de quien recibió doscientos mil dólares que aparecen en una investigación de la justicia estadounidense.
En la noche del jueves intentó dar una respuesta más contundente a estas acusaciones -como le había pedido Patricia Bullrich- y dijo que este dinero le llegó por haber asesorado a una empresa minera de Guatemala.
SI ya de por sí el argumento era poco creíble, a Pablo Fernández Blanco no le duró ni un segundo para tirarlo abajo.
La explicación de Espert
En un video grabado especialmente para la televisión y las redes, el diputado intentó justificarse.