Cuando es tan difícil explicar algo, por más que se le quiera poner capas y más capas para taparlo, al final queda expuesto.

José Luis Espert está arrinconado por las acusaciones de estar vinculado al narco Fred Machado -sospecha de larga data- de quien recibió doscientos mil dólares que aparecen en una investigación de la justicia estadounidense.

En la noche del jueves intentó dar una respuesta más contundente a estas acusaciones -como le había pedido Patricia Bullrich- y dijo que este dinero le llegó por haber asesorado a una empresa minera de Guatemala.

SI ya de por sí el argumento era poco creíble, a Pablo Fernández Blanco no le duró ni un segundo para tirarlo abajo.

La explicación de Espert

En un video grabado especialmente para la televisión y las redes, el diputado intentó justificarse.