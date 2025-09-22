El jueves pasado el Congreso a través del Senado rechazó por amplia mayoría el veto de Javier Mieli a la Ley de Emergencia en discapacidad, pero una reciente medida del gobierno expone el cinismo y la crueldad del Casa Rosada.

Si bien este lunes el Ejecutivo promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, al mismo tiempo decidió suspender su entrada en vigencia. "Es una locura absoluta", indicó la conductora María Laura Santillán.

"Según el gobierno tiene que quedar suspendida hasta que el Congreso determine cuáles son las fuentes de financiamiento", aclaró la periodiata. Y agregó: "Para mi una locura absoluta, una locura total".

Al consultarle a uno de sus invitados sobre la resolución del gobierno, el especialista le contestó tajante: "Es un delito".