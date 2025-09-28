La conmoción y el dolor por el asesinato de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela se trasladaron a las calles, donde familiares, amigas y colectivos feministas reclamaron justicia.

En la provincia de San Luis, una movilización recorrió las calles céntricas, mostrando una postal habitual en las marchas feministas.

Sin embargo, lo que comenzó como una marcha para reclamar justicia, terminó en la quema de muñecos con rostros de Javier Milei, Donald Trump, Manuel Adorni, Agustín Laje, Luis Caputo, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Benjamín Netanyahu y Pedro Rosemblat.

La aparición del comunicador Pedro Rosemblat por su polémico reportaje a Gustavo Cordera, dejó a más de uno perplejo y eso se trasladó a las redes sociales: