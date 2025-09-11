Si alguien cree que la Fábrica de Jingles es solamente un segmento de Gelatina, tiene el ejemplo de ‘Alta coimera’ para darse cuenta que es algo más que eso.

Hay veces que a través del humor o de una canción se puede conectar con un sector grande de la sociedad que de otra forma sería más difícil.

Siguiendo en la línea de lo que ya venían haciendo pero agregándole imágenes para convertir los temas en videoclips, estrenaron un nuevo tema sobre la corrupción enquistada en el gobierno.