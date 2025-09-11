Es cine
En Gelatina hicieron un nuevo jingle sobre las denuncias de corrupción de Karina Milei con videoclip incluido
Con Mati Mowszet y Lia Copello en las actuaciones estelares en el programa que conduce Pedro Rosemblat se burlaron de la interna libertaria.
Si alguien cree que la Fábrica de Jingles es solamente un segmento de Gelatina, tiene el ejemplo de ‘Alta coimera’ para darse cuenta que es algo más que eso.
Hay veces que a través del humor o de una canción se puede conectar con un sector grande de la sociedad que de otra forma sería más difícil.
Siguiendo en la línea de lo que ya venían haciendo pero agregándole imágenes para convertir los temas en videoclips, estrenaron un nuevo tema sobre la corrupción enquistada en el gobierno.