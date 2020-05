The New York Times, el prestigioso medio de los Estados Unidos, se refirió a encuestas en las que se coincide en que la imagen positiva de Alberto Fernández “crece” por su trabajo en "frenar la propagació" de los contagios.



El artículo fue titulado “El golpe del coronavirus: El presidente de Argentina Fernández crece en las encuestas sobre el manejo de la Covid-19”, se basa en estudios de imagen de las consultoras Trespuntozero, Ricardo Rouvier y Managment & Fit que recogió la agencia británica Reuters.



Según el texto, en el que refieren que la Argentina se encuentra en aislamiento social, preventivo y obligatorio al menos hasta el 10 de mayo, destacan que esa decisión tomada por el Presidente el 19 de marzo "ayuda a frenar la propagación de nuevos casos confirmados de Covid-19".



En tanto, el Times precisó que "hasta ahora suman un poco más de 5 mil infectados, muchos menos que en países vecinos como Chile, Perú y Brasil".



El artículo de Reuters, elaborado por su corresponsal en Buenos Aires y replicado por el New York Times, recuerda que cuando se hizo cargo del Gobierno, Fernández heredó "60 mil millones de deuda externa" y que desde ese momento "está dirigiendo al país a través de duras negociaciones" para su reestructuración y, al mismo tiempo, "escapar de una larga y dolorosa recesión".



“En abril, su calificación positiva escaló a 68,5%, del 56,8 que tenía cuando asumió el cargo en diciembre", destacan, según la consultora local Trespuntozero. Otra encuesta, de Ricardo Rouvier & Asociados, ubicó a Fernández "en 67,6% versus 56,5% a fines de 2019”, remarca la nota.



“Su manejo del asunto (coronavirus) es visto de forma muy positiva”, dijo Rouvier, y agregó que si no hay sorpresas negativas eso llevaría a Fernández a una posición ventajosa respecto de empujar reformas hacia adelante, en un contexto en el que, al miércoles (ayer), el total de muertos por la pandemia ascendía a 270.



En ese sentido, el artículo del diario neoyorquino, remarcó que “los analistas estudiaron ese crecimiento en las encuestas y lo redujeron directamente a lo que fue la respuesta al coronavirus, a pesar de que ha contribuido al debilitamiento de la ya frágil economía del país”.



Incluso, “una encuesta hecha por la consultora Management & Fit dijo que el 83% de los argentinos aprueba su manejo de la crisis”, agregó.



Al respecto, Rouvier manifestó que “su manejo del asunto (coronavirus) es visto de forma muy positiva” mientras que Shila Vilker, la directora de Trespuntozero, afirmó: “Creo que el equilibrio para el Presidente termina siendo bueno, porque en estos 30 o 40 días de cuarentena, pudo construir su liderazgo y un vínculo con los ciudadanos”.



Sobre el final del articulo, el prestigioso e influyente diario estadounidense califica a Alberto Fernández como “un peronista de centroizquierda” y remarcó que el Presidente “está al mismo tiempo dirigiendo al país a través de duras negociaciones para reestructurar alrededor de 60 mil millones de deuda externa, para escapar de una larga y dolorosa recesión”.