Todos rotos
En el stream libertario Carajo uno de los conductores se definió "espiritualmente texano" y pidió poder comprar armas en el supermercado
El abogado Alejandro Sarubbi Benítez dio una nueva muestra de su irracionalidad al proponer que la gente lleve armas y al soñar que su hijo vaya a la escuela “con una .380 semiautomática”.
Alejandro Sarubbi Benítez es un abogado que forma parte de ‘La Trinchera’, uno de los programas del canal libertario de stream ‘Carajo’.
De origen paraguayo, vive en nuestro país desde hace años, pero parece que ninguno de estos dos sitios son de su agrado.
Sarubbi Benítez se definió como “espiritualmente texano”, simplemente por el hecho de poder cumplir su sueño de ver góndolas con armas en los supermercados,