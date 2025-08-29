Alejandro Sarubbi Benítez es un abogado que forma parte de ‘La Trinchera’, uno de los programas del canal libertario de stream ‘Carajo’.

De origen paraguayo, vive en nuestro país desde hace años, pero parece que ninguno de estos dos sitios son de su agrado.

Sarubbi Benítez se definió como “espiritualmente texano”, simplemente por el hecho de poder cumplir su sueño de ver góndolas con armas en los supermercados,