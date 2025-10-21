Se suele decir que la mentira tiene patas cortas, pero a veces lo que se busca es simplemente eso, una falsedad de alto impacto con duración limitada.

Aparentemente eso es lo que pretende La Libertad Avanza, mostrar un triunfo en las elecciones de medio término aunque la suma de las variantes peronistas lo supere.

Los libertarios se presentan bajo la lista violeta en 24 distritos, mientras que el peronismo bajo el nombre de Fuerza Patria lo hace en quince, y en el resto lo hace con otras nominaciones.

Si bien es evidente que todo eso conforma un espacio conjunto, el oficialismo pretende que solo se cuenten los que figuran bajo el mismo partido, lo que les daría el resultado que necesitan para presentarle a Donald Trump.