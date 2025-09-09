"Este es el libro de Lule Menem y Sebastián Pareja: 8 pilares para una campaña exitosa" arrancó Carola Gil la cargada a los armadores libertarios.

Carlos Pagni, rápido de reflejos, replicó que solo se habían vendido "el 3% de los ejemplares" lo que hizo estallar a Daniel Bilotta.

De allí en más se lanzaron los tres a hacer chistes sobre el porcentaje de las supuestas coimas de Karina Milei, sopesando si es mucho o poco según cada caso.