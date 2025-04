En primer lugar en el programa de Cabak pusieron a su cronista de espectáculos para dar una noticia sobre la salud del dirigente social Juan Grabois como una manera de bajarle el precio.

Después se burlaron de que estuviera internado en el Cemic, cosa que además fue desmentida, como si Grabois fuera un funcionario público o tuviera alguna obligación de ir a un hospital público cuando claramente la idea es dejar esa cama para alguien que la necesite y no pueda pagar salud privada. Además Grabois tiene la cobertura del Cemic por su condición de docente pero se ve que en el programa de Cabak tampoco sabían eso.

Pero lo más grave de todo es el infeliz del pseudoperiodista, Tomás Díaz Cueto, que es capaz de cometer un delito para probar un punto, mofándose de un problema de salud con una especie de chiste, sugiriendo que le dio un infarto por el precio del maple de huevos.

Cabak y el resto de sus compañeros hicieron la parodia de enojarse con este nefasto personaje pero dejaron claro que era parte de una puesta en escena. Con la salud no se jode pero teniendo en cuenta que el conductor es el exmodelo Horacio Cabak, cualquier cosa puede pasar en la radio de Majul.

Cómo está la salud de Juan Grabois

Más allá de la falta de profesionalismo de Cabak y su equipo, y de la radio entera que no fue capaz de chequear una simple noticia, Juan Grabois no quedó internado en el CEMIC, sino que simplemente asistió al médico a causa de un dolor en el pecho, no requirió una internación. En su mensaje, también manifestó su preocupación por el estado del sistema sanitario.

Además, y como si hiciera falta, Grabois aclaró por qué fue al Cemic.