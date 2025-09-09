La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires sigue generando repercusiones políticas y sociales, tanto en los estudios de televisión como en la calle.

En ese marco, un momento inesperado se vivió durante una transmisión en vivo de TN en el partido de San Martín, cuando un niño se acercó al móvil y pidió la palabra frente a la cronista.

Frente al micrófono, el menor lanzó una frase que sorprendió a la notera: "Le dije a mis papás que voten al kirchnerismo", indicó, como si fuera él quien marca el ritmo de la política entre sus familiares.