Los candidatos porteños de Fuerza Patria, Mariano Recalde e Itai Hagman, protagonizaron el cierre de campaña del espacio peronista con un acto multitudinario en el club Franja de Oro, en Nueva Pompeya.

Allí, los candidatos hablaron de una serie de compromisos básicos y se comprometieron a cumplir con las demandas de los vecinos ante el ajuste brutal del gobierno libertario.

Bajo el lema ‘Frenar a Milei’ y frente a miles de personas, Itai planteó las similitudes entre los mandatarios que tuvo el país como De la Rúa, Macri y Milei. Pero en ese momento Recalde no pudo evitar decir lo que quería decir.

"Son unos hdp", expresó el candidato peronista, ante el análisis planteado por el candidato a diputado.