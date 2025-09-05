Que Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, es un ser despreciable no es ninguna novedad. De hecho después de su desagradable declaración contra Luis Juez, Guillermo Francos lo destrató y dejó en claro que no forma parte del Gobierno.

Baby Etchecopar también destrozó al tuitero libertario y no se ahorró insultos para calificarlo.

Pero Lautaro Maislin, que conoce bien la interna libertaria aseguró que este nefasto personaje no tuitea “sin el aval de mas arriba”, pero aclaró que Guillermo Francos llamó a Luis Juez para pedirle perdón de parte del Gobierno. De todos modos el tuitero le hizo caso a Francos y borró el tuit, aunque no se entienda por qué. Si realmente no formara parte del Gobierno no debería haberlo borrado. O tal vez lo hizo por simple cobardía.